Житомирщина такого массированного ракетного обстрела не знала с 24 февраля, - глава ОВА Бунечко

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



"Сегодня, 25 июня, в 04:15, так же как и 24 февраля, Житомирщина подверглась вероломному обстрелу со стороны территории Беларуси, который длился более двух часов. Тревога звучала почти три часа. В первую очередь хочу поблагодарить нашу службу ПВО, которая треть ракет сбила на подлете к объекту, который сегодня обстреливался. Этот объект военной инфраструктуры находится в непосредственной близости от города Житомир, поэтому 250-тысячный город сегодня пробудился от канонады взрывов", - отметил глава ОВА .



Виталий Бунечко отметил, что многие горожане спустились в бомбоубежища и подвалы, потому что такого массированного обстрела с начала масштабных военных действий Житомир и область не знали.



"По моему мнению, такими ударами враг показывает силу, что он может обстреливать, поднимая самолеты и используя воздушное пространство так называемой дружественной нам Беларуси. Сегодня залетели ракеты, выпущенные с российских самолетов, но из белорусского воздушного пространства. Ужасно, погиб один человек и один травмирован. Разрушения военной инфраструктуры не значительны", - рассказал Бунечко .



Глава Житомирской ОВА добавил, что в области строятся фортификационные сооружения на границе, чтобы враг не смог вероломно войти, как это произошло 24 февраля 2022 года.

25 июня российские самолеты нанесли массированный ракетный удар по Украине с территории Беларуси

Городской глава Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что российские оккупанты выпустили по военным объектам в окрестностях Житомира 24 ракеты

Также 25 июня поселок Десна на Черниговщине подвергся ракетным обстрелам.