Житомирщина такого массированного ракетного обстрела не знала с 24 февраля, - глава ОВА Бунечко
Виталий Бунечко, глава Житомирской ОВА, рассказал, что ракеты были направлены на военный объект, который находится в непосредственной близости от города Житомир, поэтому 250-тысячный город сегодня пробудился от канонады взрывов
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
"Сегодня, 25 июня, в 04:15, так же как и 24 февраля, Житомирщина подверглась вероломному обстрелу со стороны территории Беларуси, который длился более двух часов. Тревога звучала почти три часа. В первую очередь хочу поблагодарить нашу службу ПВО, которая треть ракет сбила на подлете к объекту, который сегодня обстреливался. Этот объект военной инфраструктуры находится в непосредственной близости от города Житомир, поэтому 250-тысячный город сегодня пробудился от канонады взрывов", - отметил глава ОВА .
Виталий Бунечко отметил, что многие горожане спустились в бомбоубежища и подвалы, потому что такого массированного обстрела с начала масштабных военных действий Житомир и область не знали.
"По моему мнению, такими ударами враг показывает силу, что он может обстреливать, поднимая самолеты и используя воздушное пространство так называемой дружественной нам Беларуси. Сегодня залетели ракеты, выпущенные с российских самолетов, но из белорусского воздушного пространства. Ужасно, погиб один человек и один травмирован. Разрушения военной инфраструктуры не значительны", - рассказал Бунечко .
Глава Житомирской ОВА добавил, что в области строятся фортификационные сооружения на границе, чтобы враг не смог вероломно войти, как это произошло 24 февраля 2022 года.
- 25 июня российские самолеты нанесли массированный ракетный удар по Украине с территории Беларуси
- Городской глава Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что российские оккупанты выпустили по военным объектам в окрестностях Житомира 24 ракеты
- Также 25 июня поселок Десна на Черниговщине подвергся ракетным обстрелам.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное