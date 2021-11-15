Житомирщина может направить на усиление границы с Беларусью более 2500 служащих, - глава ОГА

Об этом Бунечко сообщил в Facebook после совещания с секретарем СНБО Алексеем Даниловым.



"Проведены координационные совещания при участии пограничников, представителей Нацполиции и Нацгвардии. Определены силы и средства, которые могут быть направлены для усиления охраны границы в случае возникновения такой необходимости. Пограничные подразделения могут быть усилены резервами Госпогранслужбы, Национальной Гвардии, Вооруженных сил Украины и Национальной Полиции. В общей сложности для охраны границы на территории области есть возможность направить более 2,5 тысяч человек", - написал Бунечко.



Чиновник отметил, что сейчас границу охраняют три подразделения пограничников. По их информации, ситуация на украинско-белорусской границе на территории Житомирской области контролируется.



Секретарь СНБО Данилов во время совещания сообщил, что Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе. По его словам, сегодня на территории Беларуси находится "уже около 16 тыс. человек - так называемых беженцев".

Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.

По состоянию на 9 ноября на границе с Белоруссией польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.

Утром 10 ноября сообщалось, что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.

ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности против министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.

Депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе. Он сказал, что мигрантов можно отправлять в Украину, пока ЕС будет рассматривать заявки на их убежище.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого депутата предложением однопартийцам Шмида пригласить мигрантов в свои дома.

14 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал миграционный кризис на границе Польши с Белоруссией российской спецоперацией.

14 ноября Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что сценарий, по которому нелегальные мигранты будут штурмовать украинскую границу с территории Беларуси, маловероятен.

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