Житомир попрощался с тремя украинскими героями
Сегодня, в воскресенье, 16 октября, Житомир попрощался с тремя украинскими военными
Об этом сообщили в facebook Житомирского городского совета.
"Герои вернулись на щите. Житомир попрощался с Защитниками", - говорится в сообщении.
Простились сегодня с Бирюковым Вячеславом Васильевичем, который добровольно вступил в ряды ВСУ с началом полномасштабного вторжения и погиб 17.05.2022.
"Вячеслав Васильевич родился и жил в Житомире, окончил СШ №33, ПТУ №15", - говорится в сообщении.
Провели в последний путь также Хомича Юрия Викторовича, который в 2014-2015 годах защищал Украину в составе сил АТО и погиб 06.10.2022.
"Юрий Викторович родился и жил в Житомире, окончил ОШ №26, ПТУ №1, получал высшее образование в киевском заведении высшего образования в области механики", - сообщает Житомирский городской совет.
Погиб Михайлов Игорь Викторович, который с началом полномасштабного вторжения РФ защищал Украину в рядах одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ, 02.10.2022.
"Игорь Викторович родился и жил в Житомире, окончил ОШ №20, ПТУ №13", - говорится в сообщении.
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