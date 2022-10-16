Об этом сообщили в facebook Житомирского городского совета.

"Герои вернулись на щите. Житомир попрощался с Защитниками", - говорится в сообщении.

Простились сегодня с Бирюковым Вячеславом Васильевичем, который добровольно вступил в ряды ВСУ с началом полномасштабного вторжения и погиб 17.05.2022.

"Вячеслав Васильевич родился и жил в Житомире, окончил СШ №33, ПТУ №15", - говорится в сообщении.

Провели в последний путь также Хомича Юрия Викторовича, который в 2014-2015 годах защищал Украину в составе сил АТО и погиб 06.10.2022.

"Юрий Викторович родился и жил в Житомире, окончил ОШ №26, ПТУ №1, получал высшее образование в киевском заведении высшего образования в области механики", - сообщает Житомирский городской совет.

Погиб Михайлов Игорь Викторович, который с началом полномасштабного вторжения РФ защищал Украину в рядах одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ, 02.10.2022.

"Игорь Викторович родился и жил в Житомире, окончил ОШ №20, ПТУ №13", - говорится в сообщении.

Во вторник 11 октября Украина вернула домой тела 62 павших на войне с Россией воинов, среди которых пленные, погибшие в тюрьме в оккупированной Оленовке.

11 октября Служба гражданско-военного сотрудничества ВСУ совместно с львовскими терробороновцами передала другим бригадам на освобожденных территориях более десяти тел защитников Украины.

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