Житница Европы в огне: на мировых рынках взлетели цены на пшеницу

Фьючерсы на пшеницу на торгах в Чикаго продолжили свой метеоритный рост, поднявшись за 11 долларов за бушель до самого высокого уровня за 14 лет.

Об этом сообщает "Эспрессо.TV" со ссылкой на Bloomberg.

Цены растут на фоне российского вторжения в Украину, что привело к остановке поставок одного из крупнейших производителей пшеницы в мире.

Цены продолжили рост с утра 3 марта на торгах в Сингапуре и выросли на 7,1% до 11,33 доллара с начала торгов.

Пшеница является одним из основных злаков и используется во всем мире для производства многих продуктов питания, от хлеба до печенья и лапши.

Война приносит дальновидный хаос в снабжение черноморского региона, в то время, когда глобальные запасы уже сократились из-за жары и засухи. Порты в Черном море закрыты, а на них приходится перевозка более 25% мировых грузов пшеницы.

Посев и сбор урожая в этом году под угрозой, поскольку фермеры, вероятно, будут вовлечены в боевые действия, отмечает агентство.

Урожаи в Северной Америке и других частях Европы будут критическими нынешним летом, чтобы сдержать рост цен.

Напомним, в 2018 году доля украинской мягкой пшеницы в общем объеме ее импорта в ЕС составила 42%. Украина стала ключевым поставщиком мягкой пшеницы в Евросоюз, обойдя таким образом Россию.

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