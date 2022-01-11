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Жителю США впервые в мире пересадили сердце свиньи

11 января, 2022 вторник
11:38
Наука врач операция

В США человеку впервые пересадили сердце генномодифицированной свиньи

Об этом сообщает BBC .

57-летний Дэвид Беннет в Балтиморе стал первым человеком в мире, которому сделали пересадку сердца от генетически модифицированной свиньи. Операция длилась семь часов. По словам врачей, после экспериментальной процедуры мужчина чувствует себя хорошо.

Трансплантация была последней надеждой спасти жизнь Беннета, хотя пока не ясно, каковы его долгосрочные шансы выжить.

"У меня был выбор либо умереть, либо сделать эту трансплантацию", – сказал пациент за день до операции.

Медицинский регулятор США предоставил специальное разрешение врачам Медицинского центра Университета Мэриленда на проведение процедуры, поскольку в противном случае Беннет бы погиб. Из-за плохого состояния здоровья он был признан непригодным для трансплантации органов человека.

По словам хирурга Бартли Гриффита, операция приблизит мир "на шаг ближе к разрешению кризиса с нехваткой органов". Издание отмечает, что 17 человек в США ежедневно умирают в ожидании трансплантации, а более 100 тыс. находятся в списке ожидания.

Врачи уже давно рассматривают возможность использования органов животных для так называемой ксенотрансплантации (междувидовой трансплантации) для удовлетворения спроса, а использование клапанов сердца свиней уже распространено.

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Мир
Здоровье
США
пересадка органов
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