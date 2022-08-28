Жителям Зеленодольска сказали срочно выбираться с дач
В Зеленодольске на Днепропетровщине людей призвали срочно покинуть все дачи и не выходить на улицу
Призыв опубликовал глава Зеленодольской громады Дмитрий Невеселый на своей странице в фейсбуке.
"Жители Зеленодольской громады! Если ваши родные или близкие люди сейчас могли находиться на дачном кооперативе "Отдых" – позвоните по телефону и узнайте все ли хорошо! Если вы не можете связаться с ними, звоните по горячей линии городского совета 0 (96) 026 31 85. Всем покинуть дачи в городе Зеленодольск! Срочно", – призвал Невеселый.
По его словам, ночь с 27 на 28 августа прошла громко: под обстрелы попали промышленная зона города Зеленодольск и приграничные территории села Марьянское и села Большая Костромка. Люди не пострадали, но есть разрушения на территории промзоны.
"Враг на территории громады отсутствует. Границы Днепропетровщины под защитой ВС Украины! Ситуация остается стабильно напряженной. Почти каждый день наши территории под обстрелом. Поэтому будьте внимательны и осторожны! Берегите себя!" – сообщил руководитель общины.
- 26 августа оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду. Попали из "ураганов" по самому Зеленодольску и Большой Костромке. Ранена 63-летняя женщина.
- 28 августа российские войска обстреляли из "ураганов" Зеленодольскую громаду Криворожского района, попали по дачному массиву и предприятию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное