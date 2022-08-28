Призыв опубликовал глава Зеленодольской громады Дмитрий Невеселый на своей странице в фейсбуке.

"Жители Зеленодольской громады! Если ваши родные или близкие люди сейчас могли находиться на дачном кооперативе "Отдых" – позвоните по телефону и узнайте все ли хорошо! Если вы не можете связаться с ними, звоните по горячей линии городского совета 0 (96) 026 31 85. Всем покинуть дачи в городе Зеленодольск! Срочно", – призвал Невеселый.

По его словам, ночь с 27 на 28 августа прошла громко: под обстрелы попали промышленная зона города Зеленодольск и приграничные территории села Марьянское и села Большая Костромка. Люди не пострадали, но есть разрушения на территории промзоны.

"Враг на территории громады отсутствует. Границы Днепропетровщины под защитой ВС Украины! Ситуация остается стабильно напряженной. Почти каждый день наши территории под обстрелом. Поэтому будьте внимательны и осторожны! Берегите себя!" – сообщил руководитель общины.