Жителям временно оккупированной Запорожской области рассылают сообщения с призывом голосовать на псевдовыборах, - мэр Мелитополя
Коллаборанты временно оккупированной Запорожской области идут в "кандидаты" на псевдовыборы. Жителям рассылают сообщения с призывом голосовать
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Партия Путина надеется выплыть со дна, пользуясь нашими людьми, поэтому настойчиво навязывает паспортизацию и призывает голосовать", - пишет мэр.
Сообщается, что на территории населенных пунктов временно оккупированной Запорожской области начался предвыборный террор, мирным жителям посылают сообщения с призывом голосовать на псевдовыборах.
Федоров после ознакомления со списками "кандидатов" подытожил: "Повсюду предатели и коллаборанты. Каждому из них по украинскому законодательству светит тюремный срок".
Следующим шагом российских окупантов ожидается обход по домам.
- Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков в эфире Еспресо заявил, что россияне на оккупированном Запорожье понимают, что осенью ВСУ придут освободить территорию и помешают провести псевдовыборы, однако продолжают имитировать стабильность для руководства.
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