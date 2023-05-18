Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Партия Путина надеется выплыть со дна, пользуясь нашими людьми, поэтому настойчиво навязывает паспортизацию и призывает голосовать", - пишет мэр.

Сообщается, что на территории населенных пунктов временно оккупированной Запорожской области начался предвыборный террор, мирным жителям посылают сообщения с призывом голосовать на псевдовыборах.

Федоров после ознакомления со списками "кандидатов" подытожил: "Повсюду предатели и коллаборанты. Каждому из них по украинскому законодательству светит тюремный срок".

Следующим шагом российских окупантов ожидается обход по домам.