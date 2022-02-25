Жителям столичной Оболони рекомендуют не выходить на улицу из-за приближения активных военных действий

Об этом передает КГГА .



Киевлян призывают быть внимательными и оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.



"Выходить на улицу сейчас очень опасно в связи с приближением врага. Единственным исключением может быть необходимость перемещения в укрытие в случае включения сигнала "Воздушная тревога", - говорится в сообщении.

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