Жителям столичной Оболони рекомендуют не выходить на улицу из-за приближения активных военных действий
В связи с приближением активных военных действий жителей Оболонского района просят не выходить на улицу
Об этом передает КГГА .
Киевлян призывают быть внимательными и оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
"Выходить на улицу сейчас очень опасно в связи с приближением врага. Единственным исключением может быть необходимость перемещения в укрытие в случае включения сигнала "Воздушная тревога", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киев вошли диверсионные группы РФ .
- Минобороны сообщило об обезвреживании оккупантов, которые захватили украинскую военную технику и переоделись украинскими военными.
- Впоследствии военные вооруженных сил Украины уничтожили на столичной Оболони вражескую диверсионно-разведывательную группу.
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