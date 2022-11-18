Об этом сообщил в Facebook глава городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, сейчас в регионе происходят стабилизационные отключения электричества, но возможен вариант, когда света и газа не будет в течение длительного времени.

"Прием заявлений продолжается. Их поступило уже более трех тысяч. Часто звучит вопрос, почему выдают один складометр дров, а не больше. Дело в том, что на деньги, выделенные местным бюджетом и государством, мы закупили колотые дрова, а не чурки. Это дороже, но пошли на такой шаг сознательно, поскольку основная масса получателей — пожилые люди и люди с инвалидностью", — отметил Лях.

Он подчеркнул, что бесплатное твердое топливо — не альтернатива газу, это минимальный запас на случай, если исчезнет электричество, газ и не удастся возобновить их поставки. Благодаря этому запасу люди смогут продержаться неделю до эвакуации.

18 ноября на всей территории Украины ввели стабилизационные отключения электроэнергии. Они должны длиться по четыре часа для каждой группы.

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