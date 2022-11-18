Жителям Славянска начали раздавать дрова на случай отсутствия света и газа
В Славянске Донецкой области мирным жителям раздают дрова на случай полного отсутствия света и газа для отопления жилья
Об этом сообщил в Facebook глава городской военной администрации Вадим Лях.
По его словам, сейчас в регионе происходят стабилизационные отключения электричества, но возможен вариант, когда света и газа не будет в течение длительного времени.
"Прием заявлений продолжается. Их поступило уже более трех тысяч. Часто звучит вопрос, почему выдают один складометр дров, а не больше. Дело в том, что на деньги, выделенные местным бюджетом и государством, мы закупили колотые дрова, а не чурки. Это дороже, но пошли на такой шаг сознательно, поскольку основная масса получателей — пожилые люди и люди с инвалидностью", — отметил Лях.
Он подчеркнул, что бесплатное твердое топливо — не альтернатива газу, это минимальный запас на случай, если исчезнет электричество, газ и не удастся возобновить их поставки. Благодаря этому запасу люди смогут продержаться неделю до эвакуации.
- 18 ноября на всей территории Украины ввели стабилизационные отключения электроэнергии. Они должны длиться по четыре часа для каждой группы.
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