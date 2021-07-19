Жителям Саудовской Аравии, которые не завершили вакцинацию от COVID-19, запретят выезд из страны

Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Guardian.



Запрет начнет действовать с 9 августа.

Чтобы выехать из страны, нужно пройти полную вакцинацию.



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В МВД пояснили, что решение было принято из-за новых волн вируса в мире, новых штаммов и низкой эффективности одной дозы.