Жителям Саудовской Аравии, которые не завершили вакцинацию от COVID-19, запретят выезд из страны
Саудовская Аравия запретит выезжать из страны людям, которые не закончили вакцинацию от коронавируса
Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Guardian.
Запрет начнет действовать с 9 августа.
Чтобы выехать из страны, нужно пройти полную вакцинацию.
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