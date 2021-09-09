Жителям ОРДЛО угрожают увольнением в случае отказа голосовать на выборах в Госдуму РФ, - Денисова

Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала "Дом".

Она сообщила о том, что оккупанты оказывают давление только на тех, кто получил российский паспорт.

Она добавила, что на рабочих местах бюджетников заставляют отчитываться о регистрации на участие в выборах.

"С августа открыто 396 информационных центров, дают разъяснения гражданам Украины, которые имеют теперь паспорта РФ, как же им проголосовать", - заявила Денисова.

По ее словам, жителям ОРДЛО выдали около 600 тысяч паспортов.

"Это в первую очередь учителя, медицинские работники. Это те люди, которые работают в этих органах "власти". Они вынуждены, ведь где-то же работать им нужно для того, чтобы прокормить свою семью", - добавила омбудсмен.

СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины.