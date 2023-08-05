Жителям оккупированных территорий трудно получить качественную медицинскую помощь, предпочтение отдается военным, - ЦНС
На временно оккупированных территориях Украины оккупанты оказывают медицинскую помощь только при наличии российского паспорта. В то же время большинство больниц переработали под военные госпитали, где предпочтение в лечении отдают захватчикам
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Российские террористы продолжают обострять гуманитарный кризис на оккупированных территориях Украины.
По данным ЦНС, гражданскому населению практически невозможно получить качественную медицинскую помощь. На оккупированной Луганской области профессиональную медицинскую помощь можно получить только в Луганске и только при наличии российского паспорта.
"Это очередное доказательство того, что россияне полностью провалили процесс принудительной паспортизации на ВТО из-за сопротивления местного населения. Оккупационные администрации пытаются выполнить спущенные с москвы нормы паспортизации. Поэтому усиливают полицейско-административный режим и обостряют гуманитарный кризис", - пояснили в ЦНС .
Также сообщается, что большинство гражданских больниц перевели в формат работы военных госпиталей, где предпочтение в лечении отдают российским военным.
- 4 августа Генштаб ВСУ сообщал , что в оккупированном Мелитополе активно использует мобильные крематории. Местные жалуются на постоянную трупную вонь в городе, особенно ночью.
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