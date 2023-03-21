Жителям Мелитополя оккупанты пытаются внушить страх перед освобождением города, - мэр Федоров
Во временно оккупированном Мелитополе россияне усиливают террор против местных жителей – их пугают деоккупацией и приходом ВСУ
Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в эфире Еспресо.
"Давление на местных жителей усиливается. В последние недели и дни россияне начинают давить психологически на наших жителей. Они поняли, что за год оккупации нельзя найти содействия у украинцев. Россияне начали их вгонять в страх и панику. Один из основных методов террора - россияне просто переодеваются в гражданское и становятся в очереди, в основном там, где есть пожилые люди и начинают рассказывать о том, как будут ВСУ издеваться над жителями после деоккупации города. Это неправда и не соответствует действительности", - сказал он.
По словам мэра, это один из элементов их пропаганды, направленный на усиление террора и паники на временно оккупированных территориях.
"Паспортизация также усилилась. Они в Токмаке при входе в больницу поставили отделение миграционной службы и если ты хочешь получить помощь, ты должен подать документы на получение паспорта. Они это делают с пониманием, что скоро будут бежать и хотят к своему преступлению приобщить как можно больше людей и загнать их таким образом в страх, что у них после деоккупации возникнут проблемы", - подытожил Федоров.
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