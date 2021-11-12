Жителям Майами будут выплачивать дивиденды в криптовалюте
В США мэр Майами Фрэнсис Суарез инициировал создание криптокошельков для жителей города
Об этом сообщает Forbes.
Выдача криптовалюты жителям города - это часть плана превращения Майами в цифровую столицу.
В августе в Майами запустили свою криптовалюту MiamiCoin, которая уже принесла городскому бюджету около $21 млн. Если рост валюты будет продолжаться в том же темпе, доход от MiamiCoin может составить около 20% по сравнению с ежегодными поступлениями от налогов.
Мэр Суарез надеется, что благодаря криптовалюте город может получить более $60 млн в течение 2022 года, а в будущем Майами будет функционировать без налогов.
Выплаты криптовалюты будут производиться через цифровой кошелек, который сможет завести каждый житель города.
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