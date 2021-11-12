Жителям Майами будут выплачивать дивиденды в криптовалюте

Об этом сообщает Forbes.



Выдача криптовалюты жителям города - это часть плана превращения Майами в цифровую столицу.



В августе в Майами запустили свою криптовалюту MiamiCoin, которая уже принесла городскому бюджету около $21 млн. Если рост валюты будет продолжаться в том же темпе, доход от MiamiCoin может составить около 20% по сравнению с ежегодными поступлениями от налогов.



Мэр Суарез надеется, что благодаря криптовалюте город может получить более $60 млн в течение 2022 года, а в будущем Майами будет функционировать без налогов.



Выплаты криптовалюты будут производиться через цифровой кошелек, который сможет завести каждый житель города.



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