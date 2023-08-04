Жителям Херсонщины и Николаевщины, которые из-за подрыва Каховской ГЭС потеряли урожай, выплатят компенсацию
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что жители Херсонской и Николаевской областей смогут получить компенсацию от государства за урожай, потерянный в результате подрыва Каховской ГЭС
Соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу, 4 августа.
Отмечается, что государством предусмотрены выплаты в размере 3300 грн за потерянный урожай овощей на каждой сотке земельного участка частного огорода. Однако максимальная финансовая помощь составит до 100 тысяч гривен.
В целом правительство выделило Херсонской и Николаевской областям 271 млн грн.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, плотина была полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.
- В Херсонском облсовете рассказали, как пострадавшим от последствий подрыва Каховской ГЭС получить помощь.
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