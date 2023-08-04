Соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу, 4 августа.

Отмечается, что государством предусмотрены выплаты в размере 3300 грн за потерянный урожай овощей на каждой сотке земельного участка частного огорода. Однако максимальная финансовая помощь составит до 100 тысяч гривен.

В целом правительство выделило Херсонской и Николаевской областям 271 млн грн.