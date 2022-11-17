Об этом информирует в телеграмме глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич .

"На площади Свободы у херсонцев есть возможность бесплатно получить стартовый пакет от сотрудников Vodafone", - написал Янушевич.

Сообщается, что волонтеры планируют раздать 5 тысяч sim-карт украинских мобильного оператора.

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Глава области добавил: "Связь с родными каждый день снова станет обыденностью каждого горожанина".

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

Жители деоккупированного Херсона могут пройти бесплатный медосмотр и получить необходимые лекарства.

Жители уволенного Херсона получили гуманитарную помощь от Новой почты.

СБУ обнаружила секретные документы со списком агентов ФСБ, которые сотрудничали с российскими захватчиками во время оккупации Херсона.

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