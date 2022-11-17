Жителям Херсона раздали бесплатные стартовые пакеты украинского мобильного оператора
17 ноября в Херсоне раздавали бесплатные стартовые пакеты украинского мобильного оператора Vodafone для жителей города
Об этом информирует в телеграмме глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич .
"На площади Свободы у херсонцев есть возможность бесплатно получить стартовый пакет от сотрудников Vodafone", - написал Янушевич.
Сообщается, что волонтеры планируют раздать 5 тысяч sim-карт украинских мобильного оператора.
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Глава области добавил: "Связь с родными каждый день снова станет обыденностью каждого горожанина".
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.
- Жители деоккупированного Херсона могут пройти бесплатный медосмотр и получить необходимые лекарства.
- Жители уволенного Херсона получили гуманитарную помощь от Новой почты.
- СБУ обнаружила секретные документы со списком агентов ФСБ, которые сотрудничали с российскими захватчиками во время оккупации Херсона.
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