Жителям Черниговщины запретили посещать леса на период военного положения
На Черниговщине издали распоряжение о запрете ходить и заезжать в леса во время военного положения
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"На Черниговщине запрещено ходить в лес на период военного положения. В области для населения начал действовать временный запрет посещения лесов и въезда в них транспортных средств (кроме транзитных путей)", - написал он.
Глава ОВА издал такое распоряжение 20 апреля.
Запрет не касается сотрудников ВСУ, Госпогранслужбы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, МВД, ГСЧС, работников коммунальных служб, органов исполнительной власти и местного самоуправления, специализированных лесохозяйственных предприятий .
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