Об этом сообщает СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента в Николаеве в июле прошлого года. Для выполнения задач ФСБ он объезжал город и скрыто фотографировал украинские объекты.

"Именно по его наводке в течение 26 - 30 июня прошлого года оккупанты совершили прицельные ракетные удары по десяти городским объектам. Среди них - здания гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные файлы злоумышленник посылал кадровому сотруднику российской спецслужбы через анонимный чат в мессенджере. Во время обысков у злоумышленника обнаружена взрывчатка, незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

На связь с предателем ФСБ вышло в мае прошлого года через один из прокремлевских телеграм-каналов, где фигурант активно оправдывал вооруженную агрессию РФ в собственных комментариях.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы по трем статьям, среди которых – госизмена.