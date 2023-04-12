Жителя Николаева приговорили к 15 годам за госизмену
Служба безопасности Украины собрала доказательства вины агента ФСБ, причастного к серии российских воздушных атак на Николаев. Благодаря ему оккупанты 26-30 июня совершили прицельные ракетные удары по десяти городским объектам
Об этом сообщает СБУ.
Контрразведчики СБУ задержали российского агента в Николаеве в июле прошлого года. Для выполнения задач ФСБ он объезжал город и скрыто фотографировал украинские объекты.
"Именно по его наводке в течение 26 - 30 июня прошлого года оккупанты совершили прицельные ракетные удары по десяти городским объектам. Среди них - здания гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полученные файлы злоумышленник посылал кадровому сотруднику российской спецслужбы через анонимный чат в мессенджере. Во время обысков у злоумышленника обнаружена взрывчатка, незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.
На связь с предателем ФСБ вышло в мае прошлого года через один из прокремлевских телеграм-каналов, где фигурант активно оправдывал вооруженную агрессию РФ в собственных комментариях.
Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы по трем статьям, среди которых – госизмена.
- По материалам Службы безопасности Украины суд вынес приговор вражеской информатору, корректировавшей российские ракетные удары по инфраструктуре Николаева.
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