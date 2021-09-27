Жителя Мариуполя приговорили к трем годам за призывы к развязыванию войны против Украины
51-летний житель Мариуполя осужден за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганду войны
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
Прокурор доказал, что с ноября 2018 года по июнь 2020 человек репостив и размещал на своей странице запрещенной социальной сети "Одноклассники" информацию, изложенную группой "Рупор Новороссии".
Он распространял контент с призывами к развязыванию войны с целью изменения границ Украины.
Приговором суда правонарушитель осужден к 3 годам лишения свободы.
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