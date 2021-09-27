Жителя Мариуполя приговорили к трем годам за призывы к развязыванию войны против Украины

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Прокурор доказал, что с ноября 2018 года по июнь 2020 человек репостив и размещал на своей странице запрещенной социальной сети "Одноклассники" информацию, изложенную группой "Рупор Новороссии".



Он распространял контент с призывами к развязыванию войны с целью изменения границ Украины.



Приговором суда правонарушитель осужден к 3 годам лишения свободы.