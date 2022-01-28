Жителя Луганщины разоблачили на торговле огнестрельным оружием
Полиция задержала жителя Рубежного, Луганской области, продававшего огнестрельное оружие
Об этом сообщает Нацполиция Луганщины.
Мужчина, 60 лет, переделывал и сбывал огнестрельное оружие на территории Луганской области.
По собранным полицией материалам следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители совершили оперативную закупку у мужчины. Экспертиза доказала, что это огнестрельное оружие, пригодное к стрельбе, с элементами кустарной переработки пневматического пистолета, и боевые патроны.
В ходе обысков изъяли несколько единиц оружия с признаками переделывания, составные части, заготовки и орудия для изготовления, переделки и ремонта огнестрельного оружия. Их направили на экспертизу.
Злоумышленнику объявили подозрение. Ему грозит до семи лет за решеткой. Сейчас ведутся следственные действия с целью установления происхождения оружия и боеприпасов.
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