Жителя Херсона подозревают в государственной измене из-за создания псевдооргана власти

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры заочно уведомлен о подозрении житель города Херсона в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины), передает Еспресо.TV.

"Собрание проводилось для убеждения жителей области в том, что украинские власти больше не руководят регионом. Также на нем звучали призывы к поддержке оккупации РФ. Такими действиями нанесен ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

За совершенное фигурантам грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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