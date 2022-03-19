Жителя Херсона подозревают в государственной измене из-за создания псевдооргана власти
По данным следствия, 16 марта 2022 года подозреваемый, действуя с пособниками в интересах страны-агрессора, произвел незаконное собрание созданного оккупантами псевдооргана власти "Комитета спасения "За мир и порядок"
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры заочно уведомлен о подозрении житель города Херсона в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины), передает Еспресо.TV.
"Собрание проводилось для убеждения жителей области в том, что украинские власти больше не руководят регионом. Также на нем звучали призывы к поддержке оккупации РФ. Такими действиями нанесен ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.
За совершенное фигурантам грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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