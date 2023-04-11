Жителя Донбасса, сливавшего данные о расположении Сил обороны, приговорили к 6 годам тюрьмы
Суд дал 6 лет тюрьмы жителю Лимана Донецкой области, который передавал своей знакомой через мессенджер координаты с местами дислокации штабов ВСУ
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Прокурорами доказано, что с ноября 2022 по январь 2023 года, уже после деоккупации украинскими защитниками г. Лимана, местный житель отправлял своей знакомой информацию о местонахождении ВСУ на территории населенного пункта", - говорится в сообщении.
В ОГП уточнили, что координаты злоумышленник сообщал через один из популярных мессенджеров.
До оглашения приговора мужчина находился под стражей.
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