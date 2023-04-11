Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокурорами доказано, что с ноября 2022 по январь 2023 года, уже после деоккупации украинскими защитниками г. Лимана, местный житель отправлял своей знакомой информацию о местонахождении ВСУ на территории населенного пункта", - говорится в сообщении.

В ОГП уточнили, что координаты злоумышленник сообщал через один из популярных мессенджеров.

До оглашения приговора мужчина находился под стражей.