Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .

Житель Днепра получил груз с гумпомощью - продукты из Польши для украинцев, пострадавших от российской агрессии.



"В дальнейшем он решил реализовать часть гумпомощи. Для этого он нашел предпринимателя, который согласился купить 38 тыс. единиц мясной консервы по цене вдвое ниже рыночной", - говорится в сообщении.



Мужчину задержали при получении 1 млн 350 тыс. грн за продажу гуманитарной помощи.



В ходе обысков правоохранители обнаружили более 100 тыс. единиц продукции, деньги, мобильные телефоны и автомобиль.



Злоумышленнику сообщили о подозрении за незаконную продажу гуманитарной помощи во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мужчины из Днепропетровщины во время военного положения сбежали за границу с поддельными документами. А после наладили там бизнес - перепродавали военную амуницию, по меньшей мере, втрое поднимая цену на товар. В общей сложности успели заработать более 60 млн грн.

7 июня во Львовской области за использование гуманитарной помощи не по назначению пяти лицам сообщили о подозрении.

6 июня суд избрал меру пресечения заместителю главы Черновицкой областной военной администрации Артуру Мунтяну. Его подозревают в хищении гуманитарки.

В Одесской области руководитель Центра гуманитарной помощи настроил бизнес по продаже товаров, предназначенных для военных и переселенцев, которые предоставляли украинцы или партнеры из Европы. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

5 мая СБУ задержала во Львове бывшего главу Управления инвестиционной политики Львовской облгосадминистрации в 2016-2021 годах Романа Матиса и главного редактора скандального издания Mind.UA Евгения Шпитко. Экс-чиновника ЛОГА вместе с приспешником обвиняют в хищении гуманитарной помощи.