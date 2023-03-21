Жительницу Херсонщины приговорили к 5 годам лишения свободы за участие в проведении псевдореферендума

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Жительницу Чернобыевской территориальной громады Херсонской области признали виновной в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УКУ). Ее приговорили к пяти годам лишения свободы.

Кроме того, женщину лишили права занимать должности в органах госвласти. Также ей в течение 10 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом.

Удалось доказать, что коллаборантка добровольно согласилась на участие в проведении "референдума" по выходу временно оккупированной Херсонской области из состава Украины и присоединению ее к РФ, организованного оккупационными властями на территории региона. Так, с 23 по 27 сентября 2022 года женщина вместе с несколькими вооруженными представителями России ходила по домам жителей Херсонщины. При себе имела бюллетени и урну и призывала жителей региона участвовать в незаконном голосовании. После завершения псевдореферендума она передала бюллетени российским военным, за что получила "вознаграждение" в рублях.

Коллаборантку разоблачили и задержали на деоккупированной территории Херсонской области.