Жительницу Херсонщины приговорили к 5 годам лишения свободы за участие в проведении псевдореферендума
Во вторник, 21 марта, к пяти годам лишения свободы приговорили жительницу Херсонской области, которая принимала участие в проведении псевдореферендума в регионе
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.
Жительницу Чернобыевской территориальной громады Херсонской области признали виновной в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УКУ). Ее приговорили к пяти годам лишения свободы.
Кроме того, женщину лишили права занимать должности в органах госвласти. Также ей в течение 10 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом.
Удалось доказать, что коллаборантка добровольно согласилась на участие в проведении "референдума" по выходу временно оккупированной Херсонской области из состава Украины и присоединению ее к РФ, организованного оккупационными властями на территории региона. Так, с 23 по 27 сентября 2022 года женщина вместе с несколькими вооруженными представителями России ходила по домам жителей Херсонщины. При себе имела бюллетени и урну и призывала жителей региона участвовать в незаконном голосовании. После завершения псевдореферендума она передала бюллетени российским военным, за что получила "вознаграждение" в рублях.
Коллаборантку разоблачили и задержали на деоккупированной территории Херсонской области.
- 17 марта СБУ сообщила о подозрении трем бывшим работникам ГУ "Дарьевская исправительная колония №10", которые, по данным следствия, согласились работать на оккупантов.
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