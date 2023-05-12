Жительницу Донецкой области приговорили к 5 годам заключения за передачу информации о ВСУ оккупантам
Жительница Донецкой области передавала россиянам информацию о позициях украинских военных в регионе. Ее ждет 5 лет заключения
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
"С апреля по сентябрь 2022 года женщина через Telegram передавала знакомой из псевдореспублики "ДНР" информацию о перемещении и расположении личного состава ВСУ в городах Новогродовка и Селидово", - говорится в сообщении.
Известно, что в переписке женщина передавала данные о перемещении реактивных систем залпового огня, грузовиков и другой техники, используемой украинскими военнослужащими в оборонных целях.
За полгода было отправлено двенадцать таких сообщений.
Прокуратура приняла решение о несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Женщина приговорена к 5 годам 3 месяцам лишения свободы.
- Злоумышленник сливал врагу информацию о расположении боевых позиций украинских реактивных систем залпового огня "Град" в Харьковской области.
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