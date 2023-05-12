Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

"С апреля по сентябрь 2022 года женщина через Telegram передавала знакомой из псевдореспублики "ДНР" информацию о перемещении и расположении личного состава ВСУ в городах Новогродовка и Селидово", - говорится в сообщении.

Известно, что в переписке женщина передавала данные о перемещении реактивных систем залпового огня, грузовиков и другой техники, используемой украинскими военнослужащими в оборонных целях.

За полгода было отправлено двенадцать таких сообщений.

Прокуратура приняла решение о несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Женщина приговорена к 5 годам 3 месяцам лишения свободы.