Жительнице Николаева, пытавшейся вывезти мужчину за границу в бейби-боксе, сообщили о подозрении

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры.



Границу семья пересекала на собственном автотранспорте. При осмотре машины пограничники обнаружили "бэби-бокс", в котором скрывался 37-летний военнообязанный гражданин Украины. На мужчину составил админпротокол, а его гражданской жене грозит уголовная ответственность.



"При процессуальном руководстве Днестровской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 40-летней гражданке Украины, которая пыталась незаконно переправить своего гражданского мужчину через госграницу (ч. 1 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.



Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.

Напомним, киберполиция разоблачила мошенника на "продаже" перехода через границу за 1500 грн.