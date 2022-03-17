Жительнице Николаева, пытавшейся вывезти мужчину за границу в бейби-боксе, сообщили о подозрении
40-летней женщине, которая планировала незаконно перевезти мужчину через госграницу, правоохранители сообщили о подозрении
Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры.
Границу семья пересекала на собственном автотранспорте. При осмотре машины пограничники обнаружили "бэби-бокс", в котором скрывался 37-летний военнообязанный гражданин Украины. На мужчину составил админпротокол, а его гражданской жене грозит уголовная ответственность.
"При процессуальном руководстве Днестровской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 40-летней гражданке Украины, которая пыталась незаконно переправить своего гражданского мужчину через госграницу (ч. 1 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.
- Напомним, киберполиция разоблачила мошенника на "продаже" перехода через границу за 1500 грн.
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