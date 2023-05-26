Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что осенью прошлого года женщина добровольно заняла должность "первой заместитель министра образования и науки Запорожской области" в составе оккупационной администрации россиян.

По данным следствия, в должности женщина начала обеспечивать реализацию незаконной "государственной политики" оккупантов в области образования и науки.

Подозреваемая активно пропагандировала идеи "русского мира", распространяла враждебную пропаганду с целью дискредитации действий украинской власти, выполняла другие функциональные обязанности, направленные на установление и утверждение временной оккупации части территории Украины.

"При процессуальном руководстве прокуроров Волынской областной прокуратуры сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности жительнице Мелитополя в Запорожье (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", – говорится в сообщении.