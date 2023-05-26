Жительнице Мелитополя, работавшей "замминистра образования" у оккупантов, сообщили о подозрении
Украинские правоохранители объявили подозрение местной жительнице Мелитополя, работавшей "первой заместительницей министра образования и науки Запорожской области" у оккупантов
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что осенью прошлого года женщина добровольно заняла должность "первой заместитель министра образования и науки Запорожской области" в составе оккупационной администрации россиян.
По данным следствия, в должности женщина начала обеспечивать реализацию незаконной "государственной политики" оккупантов в области образования и науки.
Подозреваемая активно пропагандировала идеи "русского мира", распространяла враждебную пропаганду с целью дискредитации действий украинской власти, выполняла другие функциональные обязанности, направленные на установление и утверждение временной оккупации части территории Украины.
"При процессуальном руководстве прокуроров Волынской областной прокуратуры сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности жительнице Мелитополя в Запорожье (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", – говорится в сообщении.
- Напомним, следователи СБУ разоблачили коллаборанта, служившего в оккупационной полиции села Большая Белозерка Васильевского района Запорожья. Ему объявили подозрение в госизмене.
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