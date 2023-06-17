Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что фигуранткой оказалась жительница пограничного города Глухов. Она передавала в ФСБ локации, ориентировочное количество и вооружение подразделений ВСУ, которые привлечены к обороне северных рубежей Украины.

Также женщина сливала информацию о последствиях российских обстрелов, прежде всего, координаты разрушенных зданий местной инфраструктуры.

"Такие сведения нужны были захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных вражеских атак с применением артиллерии, минометов и дронов-камикадзе. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу на попытке передачи разведданных российской спецслужбе", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурантка поддерживала коммуникацию с оккупантами через своего родственника – гражданина РФ, проживающего в РФ и долгое время сотрудничающего с ФСБ.

Отмечается, что во время обыска по месту жительства задержанной обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые она использовала для фотофиксации украинских объектов и передачи этих сведений в Россию.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении.