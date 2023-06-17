Жительница Глухова через своего родственника в РФ рассказывала ФСБ подробности прилетов
В субботу, 17 июня, стало известно, что Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую осведомительницу во время контрдиверсионных мероприятий в Сумской области
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что фигуранткой оказалась жительница пограничного города Глухов. Она передавала в ФСБ локации, ориентировочное количество и вооружение подразделений ВСУ, которые привлечены к обороне северных рубежей Украины.
Также женщина сливала информацию о последствиях российских обстрелов, прежде всего, координаты разрушенных зданий местной инфраструктуры.
"Такие сведения нужны были захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных вражеских атак с применением артиллерии, минометов и дронов-камикадзе. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу на попытке передачи разведданных российской спецслужбе", - говорится в сообщении.
По данным следствия, фигурантка поддерживала коммуникацию с оккупантами через своего родственника – гражданина РФ, проживающего в РФ и долгое время сотрудничающего с ФСБ.
Отмечается, что во время обыска по месту жительства задержанной обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые она использовала для фотофиксации украинских объектов и передачи этих сведений в Россию.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении.
- 16 июня стало известно, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум жителям Одессы, которые делали и распространяли постановочные видео по заказу российских телеканалов.
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