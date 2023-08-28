Жители Земли смогут увидеть второй за август супермесяц

Об этом сообщило издание ScienceAlert.

В общем, Луна является суперлуной, когда она достигает ближайшей к Земле точки на своей орбите, известной как перигей. На расстоянии около 226 000 миль от нашей планеты Луна выглядит примерно на 7% больше обычного полнолуния, хотя вы можете не заметить разницы.

Но это любопытное астрономическое событие, которое могут увидеть даже городские жители.

По данным астрофизика НАСА в отставке Фреда Эспенака, рассчитавшего расстояние до супермесяца до 2100 года, он будет находиться на расстоянии 222 043 миль, что делает его самым ярким месяцем года.

Что известно о голубом супермесяце

Супермесяц – достаточно новое слово. Астролог Ричард Нолле создал этот термин в 1979 году для обозначения новолуния или полнолуния в пределах 90% от перигея. Полнолуние яркое, а новолуние редко видно с Земли. Но оба влияют на приливы и отливы, делая их более экстремальными, чем обычно.

Подобно Клубничной и Розовой Луне, Голубая Луна названа так не по цвету. Как подсказывает фраза "один раз в голубой месяц" (англ. идиома "once in a blue moon"), речь идет о времени его наступления. В среду, 30 августа, будет второй полнолуние за август. Первый был 1 августа.

В то время как нынешняя квалификация Голубой Луны – это второй полнолуние за месяц, более старое определение использовало количество полных месяцев в году. Обычно их было 12, но иногда встречался дополнительный. Некоторые издания, такие как Альманах фермеров штата Мэн, отсчитывали год по-другому, начиная с конца декабря, согласно данным Библиотеки Конгресса США.