Жители Южной Кореи станут на год младше

Об этом информирует Bloomberg.

Отмечают, что в Южной Корее возраст младенцев считали не с момента рождения. К этому прибавляли время, которое ребенок провел в утробе матери. Такую традиционную систему подсчета использовали в соцсетях и на работе, где возрастная иерархия была важной.

Теперь страна присоединилась к международным стандартам исчисления возраста и будет соответствовать мировым нормам. Такое решение являлось одной из частей кампании действующего президента Юн Сок Йоля и встретило широкую поддержку общественности.

В то же время подчеркивают, что жителям Южной Кореи не придется обновлять паспорта или другие документы, удостоверяющие личность. Так, в магазинах страны, например,и раньше использовали международные стандарты исчисления возраста.