Жители Южной Кореи станут на год младше
Жители Южной Кореи станут на год младше, поскольку страна присоединилась к международным стандартам исчисления возраста
Об этом информирует Bloomberg.
Отмечают, что в Южной Корее возраст младенцев считали не с момента рождения. К этому прибавляли время, которое ребенок провел в утробе матери. Такую традиционную систему подсчета использовали в соцсетях и на работе, где возрастная иерархия была важной.
Теперь страна присоединилась к международным стандартам исчисления возраста и будет соответствовать мировым нормам. Такое решение являлось одной из частей кампании действующего президента Юн Сок Йоля и встретило широкую поддержку общественности.
В то же время подчеркивают, что жителям Южной Кореи не придется обновлять паспорта или другие документы, удостоверяющие личность. Так, в магазинах страны, например,и раньше использовали международные стандарты исчисления возраста.
- 14 апреля стало известно, что так называемым нелюдимым жителям Южной Кореи правительство будет платить по 500$ в месяц, чтобы обеспечить их психическую и эмоциональную стабильность. Это касается молодых людей в возрасте от 9 до 24 лет.
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