Жители временно оккупированных территорий не могут получить даже экстренную медпомощь, - Маляр
На временно оккупированных территориях россияне обустроили медучреждения под лечение исключительно военнослужащих РФ: жители не получают даже экстренной помощи
Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр написала в телеграмме.
На временно оккупированных территориях обостряются проблемы с получением медицинской помощи: россияне расширяют практику использования местных медучреждений для лечения исключительно военных РФ.
Да, местные жители не могут получить даже экстренную медицинскую помощь.
"В частности, на прошлой неделе в населенном пункте Нововасиловка Запорожской области местная больница была перепрофилирована в российский военный госпиталь, в котором разместили более 200 раненых оккупантов. По указанию командования противника оказывать медицинскую помощь гражданскому населению в этом лечебном заведении категорически запрещено", - Мазовец.
Она добавила, что в медицинских учреждениях критически уменьшается количество специалистов, ведь оккупанты принудительно направляют гражданских медиков лечить раненых военных РФ.
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22 марта сообщалось , что российские террористы создали для украинцев медицинский кризис на временно оккупированных территориях. Больницы в первую очередь обслуживают окупантов. Следовательно, для гражданских образовался дефицит лекарств. Те же лекарства, которые есть на полках значительно худшего качества. При этом, в большинстве больниц уже не принимают гражданских на стационарное лечение.
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