Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр написала в телеграмме.

На временно оккупированных территориях обостряются проблемы с получением медицинской помощи: россияне расширяют практику использования местных медучреждений для лечения исключительно военных РФ.

Да, местные жители не могут получить даже экстренную медицинскую помощь.

"В частности, на прошлой неделе в населенном пункте Нововасиловка Запорожской области местная больница была перепрофилирована в российский военный госпиталь, в котором разместили более 200 раненых оккупантов. По указанию командования противника оказывать медицинскую помощь гражданскому населению в этом лечебном заведении категорически запрещено", - Мазовец.

Она добавила, что в медицинских учреждениях критически уменьшается количество специалистов, ведь оккупанты принудительно направляют гражданских медиков лечить раненых военных РФ.