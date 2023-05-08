Об этом информирует Центр нацсопротивления.

На Запорожье российские власти не оставляют попыток вытеснить гривню с временно оккупированных территорий. Рашисты организуют мероприятия по объединению коллаборационистов, обнаруженных среди жителей региона.

Подполье получило списки лиц, вошедших в молодежную организацию "Юг – Молодой" созданную оккупантами в Запорожской области. К ней привлекают молодых людей от 16 до 25 лет, поддерживающих идею "русского мира". Однако из-за малого количества коллаборантов среди гражданского населения, оккупанты привлекают "волонтеров" из России.

Сообщается, что главная задача этого объединения – имплементировать решение псевдоадминистрации и вытеснение любых признаков украинской идентичности за пределы временно оккупированных территорий.

"Примером такой деятельности является контроль соблюдения запрета на ведение торговли гривнями, когда представители организации применяли физическую силу к предпринимателям и запрещали вести какую-либо деятельность, связанную с гривнями", - пишет ведомство.