Жители временно оккупированной территории продолжают пользоваться гривней: РФ создала движение для притеснений
Российские оккупанты пытаются найти тех, кто торгует гривнями, и привлекают к притеснениям молодежь, в том числе завезенных из РФ
Об этом информирует Центр нацсопротивления.
На Запорожье российские власти не оставляют попыток вытеснить гривню с временно оккупированных территорий. Рашисты организуют мероприятия по объединению коллаборационистов, обнаруженных среди жителей региона.
Подполье получило списки лиц, вошедших в молодежную организацию "Юг – Молодой" созданную оккупантами в Запорожской области. К ней привлекают молодых людей от 16 до 25 лет, поддерживающих идею "русского мира". Однако из-за малого количества коллаборантов среди гражданского населения, оккупанты привлекают "волонтеров" из России.
Сообщается, что главная задача этого объединения – имплементировать решение псевдоадминистрации и вытеснение любых признаков украинской идентичности за пределы временно оккупированных территорий.
"Примером такой деятельности является контроль соблюдения запрета на ведение торговли гривнями, когда представители организации применяли физическую силу к предпринимателям и запрещали вести какую-либо деятельность, связанную с гривнями", - пишет ведомство.
- Напомним, в Центре нацсопротивления также рассказали, как на оккупированных территориях россияне угрожают конфисковать имущество предпринимателей, не перешедших на рубли.
- В ЦНС сообщили новую информацию о ситуации на оккупированных территориях, где россияне усиливают фильтрационные меры и безуспешно борются с гривней.
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