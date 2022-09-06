Об этом информирует в телеграмме городской голова Энергодар Дмитрий Орлов .

"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе раздался мощный взрыв", - пишет Орлов.

Мэр города добавляет, что после взрывов в Энергодаре отсутствуют свет и вода.

Все обстоятельства выясняются.

3 сентября МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция потеряла подключение к последней внешней линии электропередачи – станция продолжает подавать электроэнергию через резервную линию.

В Энергодар выходит отправлять гуманитарную помощь, несмотря на попытки кафиров помешать этому.

Работник Запорожской атомной электростанции Артем рассказал , что персонал в тяжелом морально-психологическом состоянии продолжает работу, но все прекрасно понимают, кто обстреливает станцию и город Энергодар.