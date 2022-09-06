Жители временно оккупированного Энергодара сообщили о мощном взрыве в городе
Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области раздался мощный взрыв
Об этом информирует в телеграмме городской голова Энергодар Дмитрий Орлов .
"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе раздался мощный взрыв", - пишет Орлов.
Мэр города добавляет, что после взрывов в Энергодаре отсутствуют свет и вода.
Все обстоятельства выясняются.
- 3 сентября МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция потеряла подключение к последней внешней линии электропередачи – станция продолжает подавать электроэнергию через резервную линию.
- В Энергодар выходит отправлять гуманитарную помощь, несмотря на попытки кафиров помешать этому.
- Работник Запорожской атомной электростанции Артем рассказал , что персонал в тяжелом морально-психологическом состоянии продолжает работу, но все прекрасно понимают, кто обстреливает станцию и город Энергодар.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 39.26Продажа 40.27
- Актуальное
- Важное