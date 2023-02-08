Жители трех областей в течение дня будут получать электроэнергию без ограничений, - Укрэнерго
Жители трех областей Украины будут в течение дня получать электроэнергию без ограничений. Остальные облэнерго получили лимиты потребления в сутки
Об этом сообщает Укрэнерго .
По состоянию на утро 8 февраля потребление электроэнергии выросло из-за понижения температуры. В то же время, несколько выросло и производство электроэнергии, ведь после ремонта включен в работу один блок на одной из электростанций в центральном регионе. Также возросло поколение из возобновляемых источников энергии. Продолжается импорт электроэнергии.
"В то же время, один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт", - рассказали в компании и отметили, что сейчас дефицит мощности сохраняется, больше всего - в вечерние часы.
"Лимиты потребления не приходились в Запорожскую, Донецкую и Николаевскую области, где сегодня планировалось провести измерения фактического потребления. Однако из-за повреждения водопровода в результате обстрелов россиян измерения в Николаевской области пока производиться не будут, так как поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений. При этом ограничения потребления в области пока не будут применяться", - рассказали в Укрэнерго.
Остальные облэнерго получили круглосуточные лимиты потребления. При этом в Одессе и близлежащих районах применяются аварийные отключения. Там продолжаются ремонтные работы.
- 7 февраля стало известно, что Укрэнерго изменит графики отключений света во всех областях таким образом, что у каждого региона в конкретный день будет постоянный доступ к электроэнергии.
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