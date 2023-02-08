Об этом сообщает Укрэнерго .

По состоянию на утро 8 февраля потребление электроэнергии выросло из-за понижения температуры. В то же время, несколько выросло и производство электроэнергии, ведь после ремонта включен в работу один блок на одной из электростанций в центральном регионе. Также возросло поколение из возобновляемых источников энергии. Продолжается импорт электроэнергии.

"В то же время, один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт", - рассказали в компании и отметили, что сейчас дефицит мощности сохраняется, больше всего - в вечерние часы.

"Лимиты потребления не приходились в Запорожскую, Донецкую и Николаевскую области, где сегодня планировалось провести измерения фактического потребления. Однако из-за повреждения водопровода в результате обстрелов россиян измерения в Николаевской области пока производиться не будут, так как поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений. При этом ограничения потребления в области пока не будут применяться", - рассказали в Укрэнерго.

Остальные облэнерго получили круглосуточные лимиты потребления. При этом в Одессе и близлежащих районах применяются аварийные отключения. Там продолжаются ремонтные работы.