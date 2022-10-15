Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграмме .

"Жители Житомирской, Черкасской, Черниговской областей ваша помощь сегодня тоже нужна стране. Пожалуйста, рационально используйте электроэнергию с 17:00 до 23:00", - подчеркнул он.

По словам Кирилла Тимошенко, это важно для стабильности электросистем на фоне последствий утренних российских обстрелов 15 октября.

10 октября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере, 5 человек погибли.

Украинцев призвали максимально ограничить использование электроприборов и потребление электроэнергии с 17.00 до 22.00 10 октября.

В Укрэнерго сообщили, что в течение нескольких дней могут продолжаться веерные отключения электроэнергии.

С 11 октября в Киеве и Киевской области ввели почасовые графики отключения света для балансировки энергосистемы.

15 октября кафиры нанесли ракетный удар по одной из общин Киевщины и повредили объект электроэнергетики.

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