Жители трех областей Украины призвали 15 октября рационально потреблять электроэнергию
Жителей Житомирщины, Черниговщины и Черкасчины призвали рационально потреблять электроэнергию с 17:00 до 22:00 15 октября
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграмме .
"Жители Житомирской, Черкасской, Черниговской областей ваша помощь сегодня тоже нужна стране. Пожалуйста, рационально используйте электроэнергию с 17:00 до 23:00", - подчеркнул он.
По словам Кирилла Тимошенко, это важно для стабильности электросистем на фоне последствий утренних российских обстрелов 15 октября.
- 10 октября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере, 5 человек погибли.
- Украинцев призвали максимально ограничить использование электроприборов и потребление электроэнергии с 17.00 до 22.00 10 октября.
- В Укрэнерго сообщили, что в течение нескольких дней могут продолжаться веерные отключения электроэнергии.
- С 11 октября в Киеве и Киевской области ввели почасовые графики отключения света для балансировки энергосистемы.
- 15 октября кафиры нанесли ракетный удар по одной из общин Киевщины и повредили объект электроэнергетики.
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