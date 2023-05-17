Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, должностным лицам все чаще поступают от граждан обращения, связанные с принудительной паспортизацией на временно оккупированных Россией территориях Украины. Пользуясь уязвимым положением украинцев, враг вынуждает их оформлять гражданство РФ.

"Одно из таких обращений - от Людмилы. Ее родители всю жизнь прожили в Херсонской области. Их мир и покой разрушило сокрушительное вторжение российских войск. Семья не покидала родной дом, пока постоянные обстрелы со стороны страны-террориста не стали угрожать их жизни. Но оккупационные власти сделали невозможным выезд с временно оккупированной территории без наличия российского паспорта", - написал Лубинец.

Он отметил, что противоправные действия оккупационных органов относительно принудительной автоматической паспортизации, негуманны и противоречат принципам обращения с гражданским населением на временно оккупированных территориях, в частности, установленным положением Четвертой Женевской конвенции.



"В большинстве случаев получение псевдопаспорта страны-агрессора является вынужденным шагом, когда речь идет о сохранении жизни и здоровья человека или членов семьи и используется для выезда с временно оккупированной территории через третьи страны", - сообщил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что лица, вынужденные получать паспорт РФ при таких обстоятельствах, не могут считаться преступниками, скорее жертвами преступления.