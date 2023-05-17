Жители ТОТ, принудительно получившие паспорт РФ, являются не преступниками, а жертвами, - Лубинец
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что граждане, проживающие на временно оккупированных территориях (ТОТ) и вынужденные получить паспорт РФ, не являются преступниками. В большинстве случаев получение паспорта страны-агрессора является вынужденным шагом
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
По его словам, должностным лицам все чаще поступают от граждан обращения, связанные с принудительной паспортизацией на временно оккупированных Россией территориях Украины. Пользуясь уязвимым положением украинцев, враг вынуждает их оформлять гражданство РФ.
"Одно из таких обращений - от Людмилы. Ее родители всю жизнь прожили в Херсонской области. Их мир и покой разрушило сокрушительное вторжение российских войск. Семья не покидала родной дом, пока постоянные обстрелы со стороны страны-террориста не стали угрожать их жизни. Но оккупационные власти сделали невозможным выезд с временно оккупированной территории без наличия российского паспорта", - написал Лубинец.
Он отметил, что противоправные действия оккупационных органов относительно принудительной автоматической паспортизации, негуманны и противоречат принципам обращения с гражданским населением на временно оккупированных территориях, в частности, установленным положением Четвертой Женевской конвенции.
"В большинстве случаев получение псевдопаспорта страны-агрессора является вынужденным шагом, когда речь идет о сохранении жизни и здоровья человека или членов семьи и используется для выезда с временно оккупированной территории через третьи страны", - сообщил Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что лица, вынужденные получать паспорт РФ при таких обстоятельствах, не могут считаться преступниками, скорее жертвами преступления.
- Оккупационная администрация Луганской области призвала местные организации и предприятия предоставить информацию о мерах по принудительной паспортизации населения.
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