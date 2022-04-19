Минсоцполитики выделило средства для помощи деоккупированным жителям Киевщины и Сумщины
Минсоцполитики профинансировало помощь для 114 тыс. жителей деоккупированных территорий Киевской и Сумской областей
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
"Минсоцполитики профинансировало оказание помощи 114 тысячам человек в деоккупированных населенных пунктах Киевской и Сумской областей за счет поступающих на гуманитарный счет средств, открытый НБУ Минсоцполитики", - говорится в сообщении.
Так, на обеспечение продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены и другими товарами первой необходимости направлено:
- 4,4 млн грн на нужды около 25 тыс. жителей Ирпенского района Киевской области по ходатайству Ирпенского городского совета;
- более 7 млн грн – 20 тыс. жителей Бучанского района Киевской области по ходатайству Бучанского городского совета;
- 6,4 млн грн – 24 тыс. жителей Дымерского района Киевской области по ходатайству Дымерского поселкового совета;
- почти 7 млн грн – 12 тыс. жителей поселка Коцюбинское Киевской области по ходатайству исполнительного комитета Коцюбинского поселкового совета;
- 12,5 млн грн – 27 тыс. жителей Тростянецкого территориального общества по ходатайству исполнительного комитета Тростянецкого городского совета;
- 0,5 млн грн – 5,5 тыс. жителей Ахтырской территориальной громады по ходатайству исполнительного комитета Ахтырского городского совета.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебна отметила, что в Кабмине дорабатывается решение, которое обеспечит людям с деоккупированных территорий кроме гуманитарной помощи также предоставление единовременной денежной помощи на неотложные нужды.
"Если же у людей разрушено жилье или повреждено так, что не пригодно к проживанию, и они подали заявление на возмещение соответствующих потерь, то им будет предоставляться статус внутриперемещенного лица, даже если они не переезжали в другой населенный пункт. И они также смогут получить помощь на проживание. А в дальнейшем – компенсацию стоимости поврежденного жилья", - подчеркнула Лазебна.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное