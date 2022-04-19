Минсоцполитики выделило средства для помощи деоккупированным жителям Киевщины и Сумщины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Минсоцполитики профинансировало оказание помощи 114 тысячам человек в деоккупированных населенных пунктах Киевской и Сумской областей за счет поступающих на гуманитарный счет средств, открытый НБУ Минсоцполитики", - говорится в сообщении.

Так, на обеспечение продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены и другими товарами первой необходимости направлено:

4,4 млн грн на нужды около 25 тыс. жителей Ирпенского района Киевской области по ходатайству Ирпенского городского совета;

более 7 млн грн – 20 тыс. жителей Бучанского района Киевской области по ходатайству Бучанского городского совета;

6,4 млн грн – 24 тыс. жителей Дымерского района Киевской области по ходатайству Дымерского поселкового совета;

почти 7 млн грн – 12 тыс. жителей поселка Коцюбинское Киевской области по ходатайству исполнительного комитета Коцюбинского поселкового совета;

12,5 млн грн – 27 тыс. жителей Тростянецкого территориального общества по ходатайству исполнительного комитета Тростянецкого городского совета;

0,5 млн грн – 5,5 тыс. жителей Ахтырской территориальной громады по ходатайству исполнительного комитета Ахтырского городского совета.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебна отметила, что в Кабмине дорабатывается решение, которое обеспечит людям с деоккупированных территорий кроме гуманитарной помощи также предоставление единовременной денежной помощи на неотложные нужды.

"Если же у людей разрушено жилье или повреждено так, что не пригодно к проживанию, и они подали заявление на возмещение соответствующих потерь, то им будет предоставляться статус внутриперемещенного лица, даже если они не переезжали в другой населенный пункт. И они также смогут получить помощь на проживание. А в дальнейшем – компенсацию стоимости поврежденного жилья", - подчеркнула Лазебна.

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