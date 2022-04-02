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Главная война с Россией Жители Рубежного, принудительно вывезенные в Луганск, вывесили украинский флаг и требуют возвращения домой, - Денисова

Жители Рубежного, принудительно вывезенные в Луганск, вывесили украинский флаг и требуют возвращения домой, - Денисова

2 апреля, 2022 суббота
21:02
война с Россией

Жители Рубежного, которых принудительно вывезли на территорию временно оккупированного Луганска, устроили митинг

Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

Они вывесили на здании общежития пединститута украинский флаг и потребовали возвращения на подконтрольную украинским властям территорию.

Люди заявили, что захватчики уничтожили их дома, а теперь заставляют жить в общежитии и питаться пайками.

"Страна-оккупант цинично и грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории. Призываю мировое сообщество принятьмеры для содействия возвращению незаконно вывезенных в РФ украинцев и открытия безопасных гуманитарных коридоров из регионов ведения боевых действий", - отметила Людмила Денисова.

  • Напомним, сегодня по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать более 4 тысяч наших сограждан.

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Рубежное
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