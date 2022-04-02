Жители Рубежного, принудительно вывезенные в Луганск, вывесили украинский флаг и требуют возвращения домой, - Денисова

Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

Они вывесили на здании общежития пединститута украинский флаг и потребовали возвращения на подконтрольную украинским властям территорию.

Люди заявили, что захватчики уничтожили их дома, а теперь заставляют жить в общежитии и питаться пайками.

"Страна-оккупант цинично и грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории. Призываю мировое сообщество принятьмеры для содействия возвращению незаконно вывезенных в РФ украинцев и открытия безопасных гуманитарных коридоров из регионов ведения боевых действий", - отметила Людмила Денисова.

Напомним, сегодня по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать более 4 тысяч наших сограждан.

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