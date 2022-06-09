"Жители прошли сквозь ад": посол Британии Мелинда Симмонс посетила Бучу и поделилась впечатлениями
9 июня посольство Великобритании в Украине Мелинда Симмонс посетила братскую могилу в Буче и пообщалась с жителями города
Об этом написала в своем твиттере Мелинда Симмонс .
"Я посетила Бучу сегодня. Жители прошли через ад. Я посетил братскую могилу. Разговаривала с родителями и детьми. Дети говорили о сиренах и стрельбе. Обсудили восстановление по мере. И справедливость с прокурорами. Горжусь, что британская гуманитарная поддержка была", - написала Симмонс.
- 7 июня в Буче и Ирпене побывала посол США Бриджит Брик.
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