Об этом написала в своем твиттере Мелинда Симмонс .

"Я посетила Бучу сегодня. Жители прошли через ад. Я посетил братскую могилу. Разговаривала с родителями и детьми. Дети говорили о сиренах и стрельбе. Обсудили восстановление по мере. И справедливость с прокурорами. Горжусь, что британская гуманитарная поддержка была", - написала Симмонс.

7 июня в Буче и Ирпене побывала посол США Бриджит Брик.

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