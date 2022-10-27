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Жители прифронтового Харькова получили от Константина Жеваго более 900 тысяч продуктовых наборов на сумму более 100 миллионов гривен

27 октября, 2022 четверг
14:47
война с Россией

В это нелегкое для нашей страны время миллионы украинцев продолжают оставаться на территориях, где продолжались или до сих пор продолжаются активные боевые действия и регулярные обстрелы, часто без возможности приобрести еду и другие товары первой необходимости

Харьков – один из самых пострадавших от российской агрессии городов. Меценат Константин Жеваго откликнулся на призыв местных властей поддержать харьковчан. За его личные средства и средства компаний, где он является существенным акционером, было оплачено производство и доставку более 900 тысяч продуктовых наборов на общую сумму более 100 миллионов гривен флагмана мясоперерабатывающей отрасли Украины – предприятию Кременчуг.

Ежедневно "Кременчугмясо" отправляет в пострадавшие регионы Украины гуманитарную помощь. Продукция распределяется с участием руководства городов и территорий среди тех людей, кто нуждается в большей поддержке.

Продуктовые наборы сформированы таким образом, чтобы обеспечивать необходимую пищевую ценность, ежедневную потребность в питательных веществах более 2000 ккал и питьевой баланс. Также благотворители позаботились о том, чтобы такие наборы имели специальную упаковку и были удобны для доставки, хранения и использования людьми, которые не имеют условий для приготовления пищи и преимущественно находятся в укрытиях.

"Многие населенные пункты получили значительные разрушения, общины остались без транспорта, техники, а также испытали дефицит питьевой воды и продуктов питания, поэтому мы в первую очередь направили все свои усилия для оказания помощи пострадавшим и делаем это ежедневно", - отметила Ирина Дроздова, Председатель Правления ПрАТ "Кременчугмясо".

По словам Константина Жеваго, он и его предприятия оказывают комплексную гуманитарную поддержку пострадавшим регионам и гражданам Украины. "Для меня очень важно то, что первоочередной задачей данной гуманитарной миссии стало обеспечение возможности получения населением Украины продуктов питания", - добавил он.

Помимо данной программы Константин Жеваго и компании, где он является существенным акционером, с начала полномасштабной российской агрессии уже потратили на военную и гуманитарную помощь более 800 миллионов гривен и не прекращают помогать. В частности, был передан бронированный автомобиль для ГСЧС; бронированные и небронированные машины скорой помощи для многих украинских городов; транспорт для Макарова, Тростянца, Ахтырки, Новой Галещины и Чернигова; продукты питания, дикаменты и медицинское оборудование, а также с ночные суммы денежной помощи для Николаева, Сум, Кривого Рога, Чернигова, Днепра, Запорожья, Полтавщины, Киевщины, Харьковщины и многих других областей. Кроме того, в Николаев было доставлено технологическое оборудование для обеспечения жителей питьевой водой. Также были переданы топливные материалы, строительные материалы, офисную электронику, генераторы, средства защиты и многие другие гуманитарные товары для всех регионов Украины.

Экономика
Костянтин Жеваго
Ferrexpo
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