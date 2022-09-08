Жители Приднестровья отказываются подписывать контракты с армией РФ, - ГУР
На фоне событий в Украине растет количество случаев дезертирства в оперативной группе войск РФ в Приднестровье
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Попытки военного командования РФ развернуть в Приднестровье широкую кампанию по вербовке контрактников не дают практического результата. Местное население отказывается идти в российскую армию, несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и вероятное обеспечение жильем. Главная причина - нежелание участвовать в боевых" действиях на территории Украины, тем более что многие "добровольцы", которые решились подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести", - говорится в сообщении.
Также на фоне событий в Украине отмечается рост количества случаев дезертирства в "оперативной группе войск РФ в Приднестровье". А из-за ограниченного количества военного контингента, россияне не могут привлечь необходимый ресурс для поиска и возвращения пропавших. Кроме этого, наблюдается массовое увольнение со службы по истечении срока контракта.
- 1 сентября Лавров пригрозил Молдове войной в случае "угрозы" оккупантам Приднестровья.
- В августе Украина и Молдова восстановили железнодорожную ветку в обход Приднестровья.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 39.35Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное