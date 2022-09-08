Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Попытки военного командования РФ развернуть в Приднестровье широкую кампанию по вербовке контрактников не дают практического результата. Местное население отказывается идти в российскую армию, несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и вероятное обеспечение жильем. Главная причина - нежелание участвовать в боевых" действиях на территории Украины, тем более что многие "добровольцы", которые решились подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести", - говорится в сообщении.

Также на фоне событий в Украине отмечается рост количества случаев дезертирства в "оперативной группе войск РФ в Приднестровье". А из-за ограниченного количества военного контингента, россияне не могут привлечь необходимый ресурс для поиска и возвращения пропавших. Кроме этого, наблюдается массовое увольнение со службы по истечении срока контракта.

1 сентября Лавров пригрозил Молдове войной в случае "угрозы" оккупантам Приднестровья.

В августе Украина и Молдова восстановили железнодорожную ветку в обход Приднестровья.

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