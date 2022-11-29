Об этом сообщает Главком.

17 октября в четырехэтажку по улице Жилянской, 116А в центре Киева врезался иранский дрон. Пять человек, среди которых беременная женщина – погибли. Половина дома была разрушена.

Столичные власти заявили, что город не будет восстанавливать это старинное здание, а 16 семьям предоставят другое жилье. Жители дома, узнав о предложенных вариантах, отказались переезжать на окраины и теперь добиваются восстановления по крайней мере уцелевшей части многоэтажки. Они готовы даже самостоятельно заплатить определенную сумму за ремонт.

Жители дома говорят, что осознают, что восстановление обойдется в миллионы гривен, но подозревают, что столичные власти отказываются его ремонтировать не по этой причине, а потому, что земля под старой многоэтажкой в центре Киева стоит еще дороже.

После заявления местных властей о том, что дом не будут восстанавливать, соседи создали ОСМД, рассказывает и возглавившая его Татьяна Махринская:

"Мы будем требовать восстановления, ведь из всего дома повреждены только четыре квартиры, другая половина дома целая, – настаивает глава ОСМД. – Например, в моей квартире (она в правой, уцелевшей части), трещин на стенах нет. Поэтому на сегодняшний день существуют два варианта: либо полностью разрушать дом и строить новый, либо восстанавливать его поврежденную половину".

25 ноября состоялось первое совещание, на котором было сказано, что варианты восстановления дома будут искать архитекторы. Для этого уже проводятся экспертизы – осматривают фундамент и стены.

Теперь, несмотря на то, что половина дома уцелела, жить в нем нельзя – с другой половиной была разрушена лестница. 17 октября работники ГСЧС, после гашения пожара поднимали жителей уцелевшей половины на нужный этаж, чтобы они могли собрать вещи, и затем спускали вниз.

Сразу после трагедии жителей приглашали в департамент по строительству. Там сказали, что есть два варианта: либо заселиться в квартиру в новостройке на улице Польской (в Дарницком районе), либо получить денежную компенсацию.

В настоящее вреемя актив жителей дома на Жилянской еще ждет заключение архитекторов.

"Когда архитекторы приехали - сказали, что дом, возможно, не настолько аварийный, чтобы его сносить. То есть можно будет только достроить другую половину. Пока нет результатов экспертизы, но надеемся, что, независимо от заключения, мы сможем полностью отстроить дом за год или два", – говорит Татьяна Махринская.

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