Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Жители полуразрушенного иранским дроном дома в центре Киева не хотят переезжать в предложенные властями помещения

Жители полуразрушенного иранским дроном дома в центре Киева не хотят переезжать в предложенные властями помещения

29 ноября, 2022 вторник
20:28
война с Россией

Люди против переселения на окраины города и просят власть восстановить хотя бы уцелевшую часть дома, также готовы частично оплатить стоимость работ

Об этом сообщает Главком.

17 октября в четырехэтажку по улице Жилянской, 116А в центре Киева врезался иранский дрон. Пять человек, среди которых беременная женщина – погибли. Половина дома была разрушена.

Столичные власти заявили, что город не будет восстанавливать это старинное здание, а 16 семьям предоставят другое жилье. Жители дома, узнав о предложенных вариантах, отказались переезжать на окраины и теперь добиваются восстановления по крайней мере уцелевшей части многоэтажки. Они готовы даже самостоятельно заплатить определенную сумму за ремонт.

Жители дома говорят, что осознают, что восстановление обойдется в миллионы гривен, но подозревают, что столичные власти отказываются его ремонтировать не по этой причине, а потому, что земля под старой многоэтажкой в центре Киева стоит еще дороже.

После заявления местных властей о том, что дом не будут восстанавливать, соседи создали ОСМД, рассказывает и возглавившая его Татьяна Махринская:

"Мы будем требовать восстановления, ведь из всего дома повреждены только четыре квартиры, другая половина дома целая, – настаивает глава ОСМД. – Например, в моей квартире (она в правой, уцелевшей части), трещин на стенах нет. Поэтому на сегодняшний день существуют два варианта: либо полностью разрушать дом и строить новый, либо восстанавливать его поврежденную половину".

25 ноября состоялось первое совещание, на котором было сказано, что варианты восстановления дома будут искать архитекторы. Для этого уже проводятся экспертизы – осматривают фундамент и стены.

Теперь, несмотря на то, что половина дома уцелела, жить в нем нельзя – с другой половиной была разрушена лестница. 17 октября работники ГСЧС, после гашения пожара поднимали жителей уцелевшей половины на нужный этаж, чтобы они могли собрать вещи, и затем спускали вниз.

Сразу после трагедии жителей приглашали в департамент по строительству. Там сказали, что есть два варианта: либо заселиться в квартиру в новостройке на улице Польской (в Дарницком районе), либо получить денежную компенсацию.

В настоящее вреемя актив жителей дома на Жилянской еще ждет заключение архитекторов.

"Когда архитекторы приехали - сказали, что дом, возможно, не настолько аварийный, чтобы его сносить. То есть можно будет только достроить другую половину. Пока нет результатов экспертизы, но надеемся, что, независимо от заключения, мы сможем полностью отстроить дом за год или два", – говорит Татьяна Махринская.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Киевщина
Читайте также:
28 ноября, 2022 понедельник
В МВД заявили, что украинцы должны быть готовы к ракетной атаке РФ "завтра-послезавтра"
ракетний удар по рівненщині
Автор Антин Борковский
27 ноября, 2022 воскресенье
Если Россия будет продолжать ракетные удары, то в Украине наступит гуманитарный кризис – эксперт Гендельман
Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"
27 ноября, 2022 воскресенье
Армия РФ ежедневно вывозит самолетами "военную помощь" из Китая, - СМИ
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.7
    Покупка 39.7
    Продажа 40.4
  • EUR
    Покупка 40.23
    Продажа 41.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
29 ноября
22:08
Евгений Пригожин
Пригожин вербует в Африке наемников на войну в Украине, - СМИ
22:02
Правительству Британии направили петицию с просьбой помочь с жильем для беженцев из Украины
21:48
Аналитика
Сергей Згурец
Для врага пробиться к окраинам Бахмута – это единственный шанс раздуть тактический успех, потому что на всех других направлениях у него системные стратегические поражения. Колонка Сергея Згурца
21:34
Латвия на саммите НАТО предложила разрешить Украине бить по военным объектам на территории РФ
21:22
Министр инфраструктуры Кубраков станет новым вице-премьером, - нардеп Железняк
21:17
Передача Patriot рассматривается: в Пентагоне прокомментировали варианты усиления ПВО Украины
21:06
Германия выделила для Украины 350 генераторов и 56 млн евро на ремонт объектов энергетики
20:46
Никопольщину после обеда обстреляли оккупанты: пострадал человек, повреждены газопровод и дома
20:34
РФ впервые не попала в руководящий состав Конвенции о запрете химического оружия
20:32
На фото Елена Зеленская
За преступления РФ нужно наказать "коллективного Путина", - Зеленская
20:14
Из украинских портов вышли еще три судна с 61 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы
20:05
OPINION
Остановите Папу, потому что он перекроит Священное писание
19:56
Эксклюзив
Азовсталь режут на металлолом, а меткомбинат обустраивают под военные базы, - Андрющенко
19:51
Члены Альянса помогут Украине восстановить энергетическую инфраструктуру и оградить население от ракетных атак, - заявление глав МИД стран НАТО
19:33
Украина получит 100 млн евро от Французского агентства развития
19:28
Правительство приняло решение о ввозе Starlink в Украину без пошлины и НДС
19:13
С декабря начнут оформление документов для подтверждения статуса участника боевых действий
19:07
На фото украинский флаг, нарисованный на улице в Латвии
В Твери отменили съемки фильма о войне из-за техники с украинскими флагами
18:53
"Военные преступления не должны оставаться безнаказанными": министры юстиции стран G7 приняли "Берлинскую декларацию" о помощи Украине
18:51
Штайнмайер призвал Германию оказать дополнительную помощь Украине, учитывая приближение холодов
18:45
В течение суток оккупанты нанесли по территории Украины 26 авиаударов и совершили 10 обстрелов из РСЗО: ситуация на основных направлениях
18:40
Россия обвинила США в срыве переговоров по контролю над ядерным оружием
18:37
Эксклюзив
Владимир Огрызко
Убрать угрозу РФ с Черного моря можно единственным способом – вооружить Украину, которая сама устранит эту опасность, - дипломат Огрызко
18:36
Италия планирует национализировать ключевой НПЗ страны, вовлеченный в схему обхода санкций на нефть из РФ
18:33
ВСУ подтвердили ликвидацию 470 оккупантов и 50 единиц вражеской техники в Луганской и Запорожской области
18:27
США объявили о выделении $53 млн в поддержку украинской энергосистемы
18:12
Венгрия будет блокировать участие Украины в заседаниях НАТО до решения вопроса нацменьшинств, – глава МИД Венгрии Сийярто
18:07
OPINION
Благодаря этим ушлепкам, я стала значительно более оптимистичной и приятной женщинкой
18:03
Российские удары по украинской энергетике являются военным преступлением, - министр юстиции Германии
17:57
Шмыгаль поручит местным властям объяснить людям, почему в одних домах электричество выключают постоянно, а в других – никогда
17:50
После двух месяцев скидок Starlink повысил цены на услуги для украинцев
17:46
Укрэнерго имеет возможности включать свет на 5-6 часов в день всем потребителям, - Шмыгаль
17:41
Кабмин выделил 20 млн грн на дрова для прифронтовой Харьковщины
17:38
Столтенберг заявил, что Украина в будущем станет членом НАТО, а союзники пообещали Киеву больше помощи
17:35
Генераторы увеличили спрос на горючее, но его дефицита не будет, - Шмыгаль
17:25
Оккупанты нанесли удар по больнице в Херсоне
17:16
"Была угроза ракетного удара из наземного вооружения": Игнат о причине масштабной воздушной тревоги во вторник
17:10
Ввела российскую программу обучения и призвала педагогов к сотрудничеству с оккупантами: экс-депутатке Купянского горсовета объявили подозрение
17:00
Эксклюзив
Большинство промышленных предприятий области остановились, остальные работают минимально, - руководитель Запорожской ОВА
16:54
Германия и Эстония передадут Украине 14 наземных беспилотников THeMIS
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV