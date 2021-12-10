Жители Полтавы устроили протест: требовали извинений городского головы за слова о войне "между братьями" на Донбассе
В пятницу, 10 декабря, возле здания Полтавского городского совета собралось более 50 человек. Они требовали публичного извинения от главы общины Александра Мамая за его высказывания по поводу войны на Донбассе
Об этом сообщает Общее.
Участник акции Андрей Батюков сообщил, что протестующие требовали публичного извинения от главы общины Александра Мамая за его высказывания по поводу войны на Донбассе в эфире одного из телеканалов, а также отчетности о своих словах на внеочередной сессии горсовета.
"Это абсолютно недопустимые высказывания. Мэр Полтавы должен нести за это политическую ответственность. Я как ветеран получается представитель Соединенных Штатов, которые здесь воюют на территории Украины с Россией", - сказал он.
В руках участники акции держали плакаты с надписями: "Мамай, оккупанты нам не "братья", "Позор", "Мамай, кто твой брат?".
Они заходили в приемную Полтавского городского главы Александра Мамая, но его не было на месте.
В пикете приняли участие представители партии "Европейская Солидарность" и участники ООС.
Александр Мамай пришел в политику при поддержке Партии регионов, затем был связан с проектом "За будущее". Считается близким к скандальному нардепу от ОПЗЖ, тоже полтавчанину Илье Киве. Делал двусмысленные заявления по теме СССР и коммунизма. Подчиненные ему коммунальные службы Полтавы неоднократно снимали украинские флаги – государственный и националистический – с монумента Славы в центре города.
- Напомним, 4 декабря 2021 года городской голова Полтавы Александр Мамай в интервью одному из телеканалов заявил, что на Востоке Украины имеет место не война с российскими захватчиками, а "идет брат на брата". Также он повторил еще один тезис страны-агрессора, отметив, что на Донбассе украинская армия якобы защищает не Родину, а интересы США.
- 7 декабря мэра Полтавы внесли в базу "Миротворца" за слова о "войне между братьями" на Донбассе.
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