Жители освобожденного Херсона получили гуманитарную помощь от Новой почты
В освободившийся город компания доставила 12 т продуктов, воды и средств личной гигиены
"Новая почта первой среди украинских бизнесов входит в освобожденные города. Мы благодарны нашим партнерам, которые готовы так же, как и мы, молниеносно реагировать на новые вызовы. Компании IDS Ukraine и "Биосфера" предоставили свою продукцию для жителей Херсона, а Новая почта дополнительно приобрела продукты и доставила в город в течение суток после освобождения", – рассказывает Елена Плахова, директор по управлению репутацией Новой почты.
Помочь украинцам, которые более полугода были в оккупации, может каждый. Для этого стоит купить необходимые продукты, а Новая почта оплатит доставку.
Чтобы облегчить сбор гуманитарной помощи, в Новой почте составили список продуктов и лекарств, в которых нуждаются жители.
Обращаем внимание: одежда, обувь, товары домашнего производства – не принимаются так же, как и продукты в обычных пакетах, стеклянных банках, свежие овощи и фрукты. Только небьющаяся заводская упаковка.
Отправить гуманитарную помощь просто. В отделении нужно сказать оператору, что хотите отправить гуманитарную помощь на деоккупированные территории, и указываете населенный пункт, куда хотите отправить.
Запаковать товары можете самостоятельно или попросить сотрудников Новой почты.
В компании уверяют: гуманитарную помощь получают украинцы, проживающие на деоккупированных территориях. Посылки операторы раздают тем, кто обращается к ним за помощью. Сотрудники Новой почты фиксируют на камеру момент передачи коробки в руки каждому человеку. Отчеты о выдаче гуманитарной помощи вы всегда можете просмотреть в социальных сетях или получить по запросу.
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