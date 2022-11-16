Жители освобожденного Херсона получили гуманитарную помощь от Новой почты

"Новая почта первой среди украинских бизнесов входит в освобожденные города. Мы благодарны нашим партнерам, которые готовы так же, как и мы, молниеносно реагировать на новые вызовы. Компании IDS Ukraine и "Биосфера" предоставили свою продукцию для жителей Херсона, а Новая почта дополнительно приобрела продукты и доставила в город в течение суток после освобождения", – рассказывает Елена Плахова, директор по управлению репутацией Новой почты.

Помочь украинцам, которые более полугода были в оккупации, может каждый. Для этого стоит купить необходимые продукты, а Новая почта оплатит доставку.

Чтобы облегчить сбор гуманитарной помощи, в Новой почте составили список продуктов и лекарств, в которых нуждаются жители.

Обращаем внимание: одежда, обувь, товары домашнего производства – не принимаются так же, как и продукты в обычных пакетах, стеклянных банках, свежие овощи и фрукты. Только небьющаяся заводская упаковка.

Отправить гуманитарную помощь просто. В отделении нужно сказать оператору, что хотите отправить гуманитарную помощь на деоккупированные территории, и указываете населенный пункт, куда хотите отправить.

Запаковать товары можете самостоятельно или попросить сотрудников Новой почты.

В компании уверяют: гуманитарную помощь получают украинцы, проживающие на деоккупированных территориях. Посылки операторы раздают тем, кто обращается к ним за помощью. Сотрудники Новой почты фиксируют на камеру момент передачи коробки в руки каждому человеку. Отчеты о выдаче гуманитарной помощи вы всегда можете просмотреть в социальных сетях или получить по запросу.

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