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Главная война с Россией Жители ОРДО сообщили о большой колонне военной техники, выехавшей из оккупированного Донецка в направлении фронта, - Радио Свобода

Жители ОРДО сообщили о большой колонне военной техники, выехавшей из оккупированного Донецка в направлении фронта, - Радио Свобода

22 февраля, 2022 вторник
00:20
война с Россией Крым

Журналисты со ссылкой на жителей оккупированного Донецка сообщают о большой колонне танков и бронетехники, которая двигается из города к линии столкновения

Об этом сообщает проект Радио Свобода - Донбасс.Реалии.

По словам очевидцев, около 22:00 колонна появилась в центре города и двигалась в течение часа. Люди говорят, что не видели такого масштаба "за восемь лет".

"Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой",- сообщил житель города.

"Танки, очень много. И БТРы. И людей везли. Час техника ехала", - сказала свидетельница из центра города.
 

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"ЛНР"
"ДНР"
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