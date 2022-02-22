Жители ОРДО сообщили о большой колонне военной техники, выехавшей из оккупированного Донецка в направлении фронта, - Радио Свобода
Журналисты со ссылкой на жителей оккупированного Донецка сообщают о большой колонне танков и бронетехники, которая двигается из города к линии столкновения
Об этом сообщает проект Радио Свобода - Донбасс.Реалии.
По словам очевидцев, около 22:00 колонна появилась в центре города и двигалась в течение часа. Люди говорят, что не видели такого масштаба "за восемь лет".
"Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой",- сообщил житель города.
"Танки, очень много. И БТРы. И людей везли. Час техника ехала", - сказала свидетельница из центра города.
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