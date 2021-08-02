Жители ОРДЛО могут стать "подопытными кроликами" для испытания новой российской вакцины - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



"Проведя на временно оккупированных территориях Украины агитационную кампанию по вакцинации препаратом Sputnik V, Российская Федерация на самом деле использует не эту вакцину, а ее однокомпонентный двойник Sputnik Light, тем самым вводя людей в заблуждение", - говорится в сообщении.



Разведка отмечает, что Sputnik Light, разработанная на основе вакцины Sputnik V, не получила согласования для использования от Европейского агентства по больничным изделиям (ЭМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



"Жители так называемой ЛДНР могут стать банально подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант своей вакцины Sputnik Light, прежде чем предложить ее россиянам. Если двухкомпонентная российская вакцина Sputnik V имеет целый ряд побочных эффектов, возникает вопрос, сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный потомок. Вероятно, их количество значительно больше", - говорится в повдиомленни.

Отмечается, после испытаний Россия не будет нести никакой ответственности за гибель или болезни людей на оккупированных территориях Донбасса, тогда как результат испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов.