Жители ОРДЛО лишены доступа к вакцине, которую предоставляет Украина - Гармаш

Об этом заявил телеканал Украины 24 .



"Неделю назад было меньше 200 (вакцинированных вакциной, которую предлагает Украина - ред.). Это очень мало, но это естественно, так как блокируется "той стороной", и сделать прививки могут только люди, которые выезжают за Россию, делают довольно долгий путь, рискуют получить административный штраф за незаконное пересечение границы. А на той территории действительно российских вакцин нет - их привезли дважды, показали по телевизору, Пушилин укололся, на этом все закончилось ", - сообщил Гармаш.



Он добавил, что многие люди даже не прошли второго этапа вакцинации. На данный момент вакцин нет.

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