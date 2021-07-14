Жители ОРДЛО лишены доступа к вакцине, которую предоставляет Украина - Гармаш
Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что на Донбассе ухудшилась ситуация с коронавирусом
Об этом заявил телеканал Украины 24 .
"Неделю назад было меньше 200 (вакцинированных вакциной, которую предлагает Украина - ред.). Это очень мало, но это естественно, так как блокируется "той стороной", и сделать прививки могут только люди, которые выезжают за Россию, делают довольно долгий путь, рискуют получить административный штраф за незаконное пересечение границы. А на той территории действительно российских вакцин нет - их привезли дважды, показали по телевизору, Пушилин укололся, на этом все закончилось ", - сообщил Гармаш.
Он добавил, что многие люди даже не прошли второго этапа вакцинации. На данный момент вакцин нет.
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