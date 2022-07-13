Жители оккупированных Херсона, Мелитополя и Бердянска массово сообщают в соцсетях об автоматных выстрелах
В ночь с 12 на 13 июля в оккупированных Херсоне, Мелитополе и Бердянске слышны звуки автоматных выстрелов
Видео и сообщения от жителей публикуют в сети telegram-каналы.
В комментариях пользователи также подтверждают информацию, что ночь в оккупированных Херсоне, Мелитополе и Бердянске – неспокойная.
Официальных подробностей от власти пока нет. Среди версий,что оккупанты могут пьяными стрелять между собой, с помощью автомата бороться с украинскими беспилотниками или выстрелы – это работа партизан.
Новость будет дополняться...
В Херсоне также были слышны взрывы.
- Президент Владимир Зеленский ставит военным задачу по освобождению от российских оккупантов всей территории Украины.
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