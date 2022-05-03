Жители оккупированного Токмака и Васильевки получили возможность эвакуироваться 3 мая

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Телеграмм.



"Обращаюсь к людям в Токмаке (сбор возле кафе Нирвана) и Васильевке! Все, кто желают и могут эвакуироваться, уже могут выходить и ждать колонну по ходу движения транспорта!", - написал он.



Жителям Токмака и Васильевки предлагают присоединиться к колонне, которая следует из Мариуполя в Запорожье и не смогла добраться до конечного пункта назначения 2 мая.

Напомним, колонна людей, которых 1 мая эвакуировали из Азовстали, 2 мая не смогла добраться до Запорожья.

Мэр временно оккупированного Токмака сдал полномочия.

15 апреля оккупанты из артиллерии обстреляли Васильевку на Запорожье, в результате чего один человек погиб, пятеро пострадали, уничтожен магазин и повреждены жилые дома.