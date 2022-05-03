Жители оккупированного Токмака и Васильевки получили возможность эвакуироваться 3 мая
Желающие эвакуироваться из Токмака и Васильевки 3 мая могут это сделать, надо ждать колонну из Мариуполя в Запорожье по ходу движения транспорта
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Телеграмм.
"Обращаюсь к людям в Токмаке (сбор возле кафе Нирвана) и Васильевке! Все, кто желают и могут эвакуироваться, уже могут выходить и ждать колонну по ходу движения транспорта!", - написал он.
Жителям Токмака и Васильевки предлагают присоединиться к колонне, которая следует из Мариуполя в Запорожье и не смогла добраться до конечного пункта назначения 2 мая.
- Напомним, колонна людей, которых 1 мая эвакуировали из Азовстали, 2 мая не смогла добраться до Запорожья.
- Мэр временно оккупированного Токмака сдал полномочия.
- 15 апреля оккупанты из артиллерии обстреляли Васильевку на Запорожье, в результате чего один человек погиб, пятеро пострадали, уничтожен магазин и повреждены жилые дома.
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