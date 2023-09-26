Жители оккупированного Крыма призывают к скорейшему приходу ВСУ

Об этом сообщила постоянный представитель президента в АР Крым Тамила Ташева в Офисе Президента.

По состоянию на 22 сентября 2023 года в оккупационных "судах" Крыма имелись 514 так называемых административных производств по статье о "дискредитации российской армии", а у 435 из них приговором стало незаконное наложение штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ташаева рассказала, что оккупанты считают нормальным налагать штрафы, держать в тюрьмах, заставлять извиняться перед президентом РФ Владимиром Путиным и российской армией за то, что граждане поддерживают позицию и армию своей страны. Такие наказания за правду лишь усиливают проукраинские позиции, а динамика сопротивления трансформируется и набирает еще большие обороты.

По ее словам, жители оккупированного Крыма смело выступают против символики России, призывают к скорейшему приходу ВСУ, а также публично высказывают свое мнение о том, что оккупантам в Крыму не место.

"Вместо этого россияне чрезвычайно боятся сине-желтого цвета, татуировок в виде государственных символов Украины, украинских песен, свободы мысли и возгласа "Слава Украине". Активизировались и мощно сопротивляются движения сопротивления: "Крымские боевые чайки", "Желтая лента", "Злая мавка", "Атеш", "Движение 1918" и некоторые активисты и партизаны, которые развешивают проукраинские постеры и вяжут сине-желтые ленты в общественных местах. Участники движений фиксируют преступления оккупантов и перемещение вражеской техники, портят русскую символику и показывают на самом деле преступления совершает Россия в оккупированном Крыму", - подчеркнула представитель президента.