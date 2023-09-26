Жители оккупированного Крыма призывают к скорейшему приходу ВСУ
В оккупированном Крыму россияне боятся сине-желтого цвета маникюра, татуировок в виде украинской символики и штрафуют за выявление проукраинской позиции
Об этом сообщила постоянный представитель президента в АР Крым Тамила Ташева в Офисе Президента.
По состоянию на 22 сентября 2023 года в оккупационных "судах" Крыма имелись 514 так называемых административных производств по статье о "дискредитации российской армии", а у 435 из них приговором стало незаконное наложение штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Ташаева рассказала, что оккупанты считают нормальным налагать штрафы, держать в тюрьмах, заставлять извиняться перед президентом РФ Владимиром Путиным и российской армией за то, что граждане поддерживают позицию и армию своей страны. Такие наказания за правду лишь усиливают проукраинские позиции, а динамика сопротивления трансформируется и набирает еще большие обороты.
По ее словам, жители оккупированного Крыма смело выступают против символики России, призывают к скорейшему приходу ВСУ, а также публично высказывают свое мнение о том, что оккупантам в Крыму не место.
"Вместо этого россияне чрезвычайно боятся сине-желтого цвета, татуировок в виде государственных символов Украины, украинских песен, свободы мысли и возгласа "Слава Украине". Активизировались и мощно сопротивляются движения сопротивления: "Крымские боевые чайки", "Желтая лента", "Злая мавка", "Атеш", "Движение 1918" и некоторые активисты и партизаны, которые развешивают проукраинские постеры и вяжут сине-желтые ленты в общественных местах. Участники движений фиксируют преступления оккупантов и перемещение вражеской техники, портят русскую символику и показывают на самом деле преступления совершает Россия в оккупированном Крыму", - подчеркнула представитель президента.
- Движение "Атеш" сообщило, что большинство сотрудников псевдовласти временно оккупированного Крыма перешли на работу из дома из-за угрозы украинских ударов.
- Россияне планируют вывести из временно оккупированного Севастополя украинские музейные экспонаты: это будут делать под видом эвакуации.
- 23 сентября министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала украинцев уехать из Крыма, пока продолжается деоккупация.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.55 Покупка 37.55Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.15Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное